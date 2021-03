Per il Mattino questa volta dalla panchina giocano tutti al top

6,5 OSIMHEN

La staffetta come con il Bologna con Dries arriva dopo un’ora. Si piazza là davanti e prende un bel po’ di botte perché da un certo momento in poi è da solo contro tutti. Quando sfugge via a campo aperto davvero ricorda i bomber di una volta, poi ha qualità da vendere e con la squadra chiusa è l’uomo giusto per ripartire.

6 ELMAS

Spesso è anche punta centrale, perché con Osimhen si scambiano spesso la posizione ma deve fare soprattutto da schermo quando la squadra di Pioli deve ripartire, anche perché da un certo momento in poi sono più i centrocampisti rossoneri che costruiscono che quelli che tengono il campo.

6,5 MARIO RUI

Hysaj va a destra per consentirgli di piazzarsi nel suo posto prediletto. Gioca negli ultimi minuti, ma lo fa con uno spirito da guerriero, gettandosi subito nella lotta e affrontando i rivali quando la gara è divenuta sofferenza. Non sbaglia quasi nulla, nonostante sia il suo lato quello prediletto per spingere.

6 BAKAYOKO

Si piazza a far la diga là nel mezzo, deve fare legna e basta, non deve neppure tentare di spingersi al di là della metà campo e così fa. Gattuso lo guida con determinazione, e lui in ogni caso regala il brivido per il contatto in area che Pasqua va a rivedere al Var.