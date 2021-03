Per il CdS attacco al top con un piccolo neo!

Politano 7

E’ una sfida di gamba con Hernandez, una sfida che chiude a suo favore firmando la rete della vittoria.

L. Insigne 7

Altra partita da capitano. Ha un dialogo continuo e diretto con Zielinski: giocano lo stesso calcio di qualità. Dalla sua parte c’è Dalot che spesso va fuori tempo perché il capitano, palla al piede, non l’acchiappi.

Mertens 5,5

Non è in condizione e si vede bene. In area gli manca lo spunto, così Insigne e Zielinski non trovano la sponda ideale per arrivare più facilmente alla conclusione.

Fonte: CdS