Paolo Casarin: “D’ accordo con Pasqua, non si concede quel rigorino”

Ha fatto bene Pasqua. Lo dice l’ ex arbitro internazionale e attuale moviolista per il Corriere della Sera, Paolo Casarin: “In Milan Napoli condivido la decisione di Pasqua che non concede il solito «rigorino» per l’intervento di Bakayoko su Theo Hernandez”. Analizzando la giornata dei “fischietti” dice: “sono i giocatori con la loro tecnica e gli allenatori con la capacità di formare le squadre a promuovere un calcio con tanti gol. Inutile modificare le regole, come per i falli di mano improvvisamente apparsi e altrettanto velocemente cancellati, per gonfiare di gol le partite di calcio. Con la Var a disposizione le partite di ieri sono apparse prive di grandi problemi tecnici”