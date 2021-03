Mattino centrocampo: Fabian finalmente talentuoso!

I voti del centrocampo azzurro dopo la vittoria a San Siro ,secondo il Mattino:

7,5 FABIAN RUIZ

Primo tempo propositivo, sia da incursore sia da interditore. Lascia a Demme il compito della prima costruzione, si prende il supporto alla manovra, in particolare a destra dove c’è il dialogo con Politano. Al 58’ colpisce di potenza ma Donnarumma fa il miracolo. Ma è preciso, un metronomo. Finalmente talentuoso.

7,5 DEMME

Fa il play come neppure Mike D’Antoni, giostrando un buon numero di palloni, qualche rischio in uscita sul pressing alternato di Calhanoglu e Tonali: non perde palloni sanguinosi, ma non sempre riesce a pulire i palloni nel modo corretto. Esce dolorante e la squadra arretra di colpo.

6,5 ZIELINSKI

Mister assist, apre il contropiede che porta al gol di Politano. Giostra da ventaglio, svariando su tutto il fronte della trequarti, cercando lo spazio alle spalle di Tonali, si inserisce bene quando trova la grande chance tra Tomori e Gabbia. Trova lo spazio tra le linee ma sbaglia troppo davanti alla porta.