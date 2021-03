Mario Giuffredi (ag. Fifa): “Hysaj? Mai avuti dubbi sulla professionalità, ma andrà via a fine stagione”

Nel corso di Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia la Rete”, condotto da Raffaele Auriemma, è intervenuto l’agente Fifa Mario Giuffredi. “Hysaj e la grande prestazione contro il Milan? Non ho mai avuto dubbi sulla professionalità e sulla serietà morale del ragazzo. Fa piacere vedere che lo apprezzano anche tifosi e giornalisti, vuol dire che gli riconoscono serietà e attaccamento alla maglia nonostante la scadenza di contratto. Di Lorenzo salta la Roma e Mario Rui sarà titolare? Rui se la passa benissimo. Il cartellino per Di Lorenzo sicuramente riporterà Elseid a destra e lui a sinistra. Mario ha giocato meno in questo periodo, magari sarà incazzato e farà una grande partita contro la Roma. Napoli? Il dispiacere di quest’anno è che abbia recuperato tardi Osimhen e Mertens, la squadra è cambiata. Il Milan ieri era devastato dagli infortuni. Va capito che il rendimento del Napoli è stato altalenante perché dovuto agli infortuni o al COVID-19. Il clima creato intorno a Gattuso e alla squadra non credo sia stato dovuto ai tifosi. Penso che anzi i tifosi siano stati la parte più buona. Questa tensione penso sia stata più creata dall’ambiente del giornalismo. C’è chi forse ha una mentalità prettamente volta a screditare. Non faccio di tutta l’erba un fascio, altrimenti dovrei fare l’elenco delle persone. Queste cose sono distruttive per il contesto del calcio Napoli e questo è anche uno dei motivi per cui il Napoli non vince molto. Gattuso non si tira indietro davanti alle critiche, ha fatto strada e gavetta. Ma da quando faccio calcio non ho mai visto un allenatore essere attaccato in questo modo e l’errore è anche di chi gliel’ha concesso. Il presidente doveva intervenire per difendere il tecnico. Questo è il motivo per cui in città non si riesce a fare niente. Chiunque arriverà riceverà lo stesso trattamento. Con Gattuso si sono divertiti molto, bisogna solo capire chi ci guadagna e come a fare questo tipo di giornalismo. Hysaj via da Napoli? Al 99,9% andrà via. E’ come quando stai 5 anni con la fidanzata e poi ci litighi tutti i giorni. A un certo punto non ce la fai più. Dopo anni di tira e molla per il rinnovo del contratto è anche giusto che il calciatore vada a guardare dove può essere considerato di più. Lui ha estimatori, poi vediamo dove cadrà il suo destino. Non avrà problemi a trovare una squadra. Un calciatore con la sua età e con il suo curriculum è come un assegno circolare da incassare. Con De Laurentiis mi sono sentito spesso nelle ultime settimane, la cosa non è dipesa né da me, né dal calciatore e forse nemmeno da lui. Continuerò ad avere un ottimo rapporto con lui. Biraghi? Non lo so, lui sta bene alla Fiorentina, poi in estate ci penseremo. Abbiamo rinnovato il contratto 6 mesi fa, se lo si è fatto è perché c’era la volontà di instaurare un rapporto con il club. Napoli in zona Champions? Se batte la Juventus è quarto. Io penso che il Napoli farà un grande finale di campionato, il problema più grande sarà mangiarsi le mani perché avremo perso Gattuso. Non voglio entrare in queste cose direttamente ma il mio pensiero è che lui non voglia più saperne niente e ha anche ragione per com’è stato trattato. Dal punto di vista individuale il Napoli è secondo solo all’Inter”.

La Redazione