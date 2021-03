La moviola – Theo Hernandez rischia il rosso per il fallo su Osimhen

Scintille vere nel finale, con proteste assortite e cartellini che volano: Pasqua lascia proseguire dopo il contatto tra Theo Hernandez e Bakayoko nell’area del Napoli, sul ribaltamento di fronte il francese interviene ai limiti del rosso diretto su Osimhen. Si scaldano gli animi, prende un’ammonizione anche Gattuso dopo che l’arbitro si reca davanti al monitor su indicazione di Mazzoleni. Il tocco di Bakayoko c’è, ma Pasqua non lo ritiene tale da sbilanciare così l’avversario. Nel recupero, Rebic ne dice una di troppo a Pasqua che gli mostra il cartellino rosso. Non mancano le ruvidità anche nel primo tempo compreso un (involontario) colpo coi tacchetti di Leao su Ospina: l’arbitro valuta la mancanza di intenzionalità del portoghese. Corretto, invece, sanzionare Maksimovic per l’intervento su Tonali. Rischia molto anche Demme, quando sgambetta Theo Hernandez. E allo stesso modo Politano, che sta trattenendo vistosamente Leao per la maglia. Entrata col piede a martello di Di Lorenzo su Theo Hernandez: giusto il giallo per l’esterno, che era diffidato e salterà la partita di Roma.

Fonte: Cds