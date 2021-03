Il microscopio del Mattino: gol, assist, tiri. La gara minuto per minuto (Grafico)

Impresa Napoli, batte il Milan e si rilancia in pieno nella corsa Champions League. Qualità, intensità e tanto cuore: gli azzurri vendicano il ko dell’andata, tirano fuori una prestazione di grandissimo spessore ritrovando il successo in trasferta che mancava dal 10 gennaio a Udine cancellando una lunga serie negativa. Gattuso, ex bandiera rossonera, torna per la prima volta al Meazza e fa un figurone indovinando tutte le mosse: il Napoli per un’ora domina, riesce a disinnescare gli avversari più pericolosi e a pungere in attacco. Il gol di Politano è la conseguenza logica della partita perfetta del Napoli in maglia modello Argentina. Poi dopo il vantaggio gli azzurri tirano fuori gli artigli per difenderlo e ci riescono grazie anche a qualche intervento decisivo di Ospina. Nel finale le proteste rossonere per un contatto in area tra Bakayoko e Theo Hernandez, l’arbitro Pasqua rivede l’azione al video richiamato dal Var e lascia proseguire confermando la sua prima decisione.

R. Ventre (Il Mattino)