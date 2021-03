Gattuso e il Napoli “esorcizzano” il Diavolo e ricevono i complimenti di AdL

Da quando si è seduto sulla panchina del Napoli, Gattuso non aveva mai battuto il Milan, sfiorando la scorsa stagione il successo al vecchio San Paolo. Ieri sera il tecnico degli azzurri e i suoi ragazzi hanno “esorcizzato” il Diavolo con una vittoria di squadra di tutti, pressando e non poco i rossoneri. A fine partita l’allenatore ha ricevuto la telefonata di De Laurentiis: “Tranquilli, ce la farete. Siete forti credeteci”. Tra le parti si è passati dal quasi addio dopo la sconfitta di Verona, al disgelo, fino alla compattezza. Ora è chiaro che tutto dipenderà dal passaggio in Champions League, per avere introiti e non solo, ma ora tutti uniti verso la meta.

Fonte: CdS