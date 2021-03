Francesco Marolda, giornalista: “Rigore per il Milan? A me non è parso rigore”

A “Marte Sport Live”, Francesco Marolda, giornalista:

“Rigore per il Milan? Non per partigianeria ma a me non è parso tale. Mi ha confortato molto che l’arbitro sia rimasto della sua idea iniziale. Penso che al Milan ci siano rimasti pure molto male. Perché sarebbe stato il 17° rigore. Forse si sono un po’ abituati, ad ogni soffio, a cadere in area di rigore. Il Napoli ieri ha vinto. E ha vinto bene. I giocatori di maggior talento hanno giocato bene. Va detto che il Milan era al di sotto dei suoi standard. Gattuso e la potenziale riconferma? Il quarto posto sarebbe un traguardo finanziario. E non sportivo. Perché, sportivamente, i traguardi li ha mancati tutti. Non si può dimenticare quanto avvenuto fino a oggi. Auguro a Gattuso ogni successo. Ma mi pare che, tra lui ed il pubblico, non sia mai scattato il giusto feeling. Maradona? Ci saranno tante iniziative. Tra cui anche una statua a piazzale Tecchio. Io metterei una statua anche all’interno dello stadio“.

Fonte: Radio Marte