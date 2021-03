[Foto] – Hernandez giudica Pasqua con le “faccine”: ora rischia sanzioni

Non è d’accordo con le scelte arbitrali, Theo Hernandez. E questo è lecito. Ma la foto che attraverso le famose faccine esprime il suo giudizio sull’ arbitro Pasqua, lo è meno. Theo ha infatti pubblicato sui propri social una foto, cancellata pochi minuti dopo, dell’arbitro con delle emoticon che non lasciano spazio a dubbi. Ora il terzino francese, come affermato dal Corriere dello Sport, rischia sanzioni disciplinari e potrebbe anche essere deferito. Il terzino rossonero, durante la partita, ha reclamato per la concessione di un rigore dopo un contatto in area azzurra con Bakayoko, ma il signor Pasqua, anche dopo aver visionato l’accaduto al Var, ha ritenuto di non dover concedere il penalty.