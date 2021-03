Dott. Castellacci: “Doppio infortunio Ghoulam? Accade spesso. Insigne fondamentale per la Nazionale”

“La mole di infortuni in Serie A, quest’anno, è dovuta all’elevato numero di partite. Sia per un fattore fisico che per un fattore emotivo. La muscolatura subisce delle micro lesioni ad ogni partita, e quando non c’è tempo di recuperare e guarire, diventano infortuni più seri – queste le parole di Enrico Castellacci, ex medico sociale della Nazionale Italiana, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. Queste lesioni si chiamano doms, e hanno bisogno di almeno tre giorni per guarire. Per intenderci, sono i dolori che anche gli amatori hanno dopo un allenamento. Bisognerebbe ascoltare di più le sensazioni degli atleti alla fine di ogni partita. Non va sottovalutato che i calciatori con una muscolatura più importante sono più soggetti ad infortuni. Non è un caso che le squadre col maggior numero di infortuni sono quelle con l’altezza media più alta, che affrontano anche le coppe. Ghoulam? Non è raro, anzi è molto frequente, che si possa avere una lesione bilaterale al crociato. Possono esserci cause genetiche, ma anche di scompensi generati dopo il primo infortunio. Faouzi andrà recuperato sia a livello fisico che psicologico. Diecimila tifosi a Wembley per la finale di FA Cup? L’Inghilterra è fuori dalla comunità europea e ha potuto acquistare i vaccini in libertà, ma la loro politica è diversa dalla nostra: hanno vaccinato 20 milioni di persone, ma facendo una sola dose, puntando sulla quantità. Pertanto io sarei molto cauto sulla riapertura degli stadi. Nazionale? Lorenzo Insigne è fondamentale per quella squadra, è un giocatore che può fare la differenza quando vuole. Una squadra che mi piace molto perché è giovane, grintosa ed affamata di risultati. Infine, sotto la guida tecnica di Mancini, credo che davvero possa far bene. Non è solo una speranza, parlo per ciò che abbiamo visto in questo ciclo. Zaniolo? Credo che recupererà per l’Europeo 2021”