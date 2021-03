Difesa – Sontuoso Koulibaly, decisivo Ospina

7 OSPINA – Subito decisivo in uscita su Leao, ci rimette anche i muscoli della coscia destra. Lanci lunghi, in particolare su Insigne, sempre precisi per aprire il gioco del Napoli. Ma il colombiano è straordinario sulla girata in mischia di di testa di Rebic. Dà sicurezza nei tanti traversoni che arrivano da ogni parte.

7 DI LORENZO – Difficile stringere su Theo quando il terzino spagnolo si accentra, spinge molto e scodella diversi palloni forti e precisi, soprattutto per gli inserimenti di Zielinski. Fatica quando entra Rebic, si fa ammonire ed era diffidato. Ma per il resto quando c’è da stringere i denti, il terzino non concede molto dal suo lato.

7 MAKSIMOVIC – Parte male, Leao al primo scatto gli prende i metri che costringono Ospina al miracolo in uscita. Va in affanno anche quando parte in vantaggio rispetto alla punta milanista. Poi però quando non è coinvolto nell’uno contro uno, sa sempre quello che deve fare. Salva in mischia nel finale della gara.

7,5 KOULIBALY – Tiene bene sul suo fronte, mette qualche pezza anche agli svarioni dei compagni. Senza sgroppate, ma estremamente ordinato e poi se c’è da fare qualche rilancio a campanile non ci pensa due volte. Non bada tanto per il sottile quando c’è da prendere e razzolare l’area. Come i bei difensori di una volta. Evviva.

7,5 HYSAJ – Qualche buona discesa, anche fatta di personalità. Tiene bene sia su Castillejo sia su Dalot, ben supportato da Insigne anche in fase difensiva. Ma è nella ripresa, quando il Milan alza il baricentro che l’albanese dà il meglio: anche perché poi a un certo punto come se niente fosse cambia fascia.

