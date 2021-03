Di Carlo(giornalista): “Rinvio Juve-Napoli? Situazione poco chiara. La Roma finalmente ha alzato la voce”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea Di Carlo , Teleradiostereo: “ #RinviateRomaNapoli? Non è una provocazione, ma l’intento dell’iniziativa della nostra emittente che resta un punto di riferimento per i tifosi giallorossi, voleva porre l’accento e mettere i fari della Lega Serie A su una situazione poco chiara. La Roma si trova a gestire un calendario molto difficile, giocandosi uno scontro diretto col Napoli, la modifica accordata da due club rischia di falsare il tanto agognato calendario di fine agosto. Lanciando l’iniziativa eravamo consapevoli che non avrebbe avuto successo, ma era la voglia di abbandonare la linea del low profile che la vecchia gestione aveva ampiamente cavalcato. Per noi, è già un successo la presa di posizione da parte della società. Concretamente, non accadrà nulla, ma è stato mandato un segnale alla Lega alzando un po’ la voce ed avvisare che con la Roma, determinati comportamenti, non saranno più concessi né graditi. È stato fatto un cambio di rotta strategico e comunicativo che è un nuovo inizio”.