CALCIO FEMMINILE – Bollettino medico su Girelli e Bonansea

La partita contro l’A.s. Roma non è stata solo la gara che è costata la sconfitta dopo due anni in Italia, ma anche per gli infortuni. La Juventus Women’s attenderà nei prossimi giorni gli esiti su Cristiana Girelli e Barbara Bonansea. Per il capocannoniere del campionato con 16 reti ha riportato un trauma vertebrale, ma per fortuna sono escluse fratture. Per la seconda invece è un problema al flessore alla coscia destra.

La Redazione