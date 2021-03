Bene le catene e le ripartenze: il Napoli doma anche il nervosismo finale

E’ buono il possesso palla del Napoli nei primi 45 minuti, orizzontale e verticale, a cercare Zielinski tra le linee. Proprio al polacco capitano le due occasioni migliori: la prima con un’imbucata di Di Lorenzo e la seconda sull’assist perfetto di Insigne. Solo Mertens non è ancora al top della condizione e si vede. Funziona la catena di destra formata da Di Lorenzo e Politano, funzionano i raddoppi e funziona bene anche l’altra corsia esterna del Napoli quella sinistra dove Hysaj non solo difende bene su Castillejo ma si propone anche per le discese.

Demme sta un pizzico più basso, Fabian Ruiz leggermente più alto disegna con grande precisione le geometrie degli azzurri. Gli azzurri difendono alti andando subito a prendere i riferimenti avversari e vanno a chiudere con tempestività ed efficacia spesso in avanti anche i due centrali Koulibaly e Maksimovic. Nella ripresa il Milan prova a fare la partita, ma il Napoli colpisce con una ripartenza micidiale che parte da un anticipo di Hysaj e si chiude con il destro di Politano vincente sull’assist di Zielinski. La squadra di Pioli cresce, gli azzurri si abbassano, ma tengono bene e ripartono all’ occorrenza. Al quarto d’ora della ripresa Gattuso inserisce Osimhen. Buona chance per Leao che non calcia pulito da ottima posizione e trova Ospina. Grande intervento del portiere colombiano sulla deviazione di testa da pochi passi di Rebic. Theo Hernandez abbatte Osimhen con un intervento durissimo punito con il cartellino giallo, centravanti nigeriano che poi sfiora il raddoppio nel recupero. Sale il nervosismo tra i rossoneri, Rebic viene espulso per proteste. Il Milan spinge ancora ma il Napoli regge mettendoci tutta la grinta possibile e il giusto mestiere per lasciare passare gli ultimi attimi concitati del match. E si chiude con un trionfo del Napoli.

Il Mattino