Approfondimento A. Pisciotta – Milan-Napoli: Una squadra di ripartenza

Approfondimento su alcune azioni del Napoli, contro il Milan per la 27a giornata di campionato di Serie A, partita giocata allo stadio San Siro, di Milano.

Prima Azione:

Una prima azione significativa per il Napoli vede Mertens portare in giro i difensori del Milan, come ha fatto per tutto la partita. In questo caso specifico (figura 1) lascia palla a Di Lorenzo, il quale alzando la testa, vede il movimento di Zielinski (figura 2). Bravo Di Lorenzo a trovare lo spazio dietro Tomori che viene scavalcato. Zielinski non addomestica bene la palla, purtroppo la palla si allontana così il tiro non è dei migliori.

Seconda azione:

La seconda azione è un cambio di gioco di Ruiz (con suggerimento di Mertens), che ricevendo palla da Politano (figura 3), cambia il gioco portando palla ad Insigne che per tutta la partita è rimasto sempre largo. Il quale prova a puntare Dalot, ma vede l’inserimento di Zielinski (figura 4), che calciando di prima allarga il tiro che finisce sul fondo.

Terza azione (goal del Napoli):

Ottima intuizione di Hysaj che intercetta un passaggio (figura 5), dove gli azzurri passano da una transizione negativa ad una positiva in men che non si dica. Infatti vediamo che in figura 5, gli azzurri correre verso la propria porta ad eccezione di Hysaj. Ma recuperata la palla, vediamo (figura 6), che i calciatori azzurri ripartono velocemente, attaccando la difesa del Milan addirittura in 6 contro 3. Hysaj lascia la palla a Zielinski che alzando la testa cambia gioco con un filtrante per Politano. Quest’ultimo colpendo anche male il pallone riesce a segnare.

Quarta azione:

In quest’azione si vede il passaggio di Di Lorenzo in profondità (figura 7) per Politano, ma notiamo Mertens che è venuto fuori linea, ovvero è andato in contro alla palla per creare spazio alle sue spalle. Politano che dal lato può solo mettere palla al centro, peccato perchè dall’altro lato era libero e solo Insigne (figura 8). Ma la palla arriva al limite dell’area dove alla conclusione ci và Fabian Ruiz, con Donnarumma che respinge, ma che sul passaggio di prima era ancora alla tre quarti. Gara di sostanza per lo spagnolo che sembra essere ritornato in forma.

E’ un Napoli che attacca l’avversario con ripartenze veloci, passando da transizioni negative a positive molto agevolmente. E per questo che vanno fatti i complimenti a Mister Gattuso ed al suo staff, in quanto nell’ultimo periodo non si era visto ciò. Ma forse il mister aveva ragione giocare ogni tre giorni e avere molti infortunati è un mix sbagliato per vincere le partite.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta