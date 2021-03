Anticipo, strappo, gol: la risolve il trio che non ti aspetti

l gol è suo, l’assist è arrivato da Zielinski, l’uomo in più nel centrocampo del Napoli. A Milano è salito in cattedra minuto dopo minuto e dopo pochissimo era già diventato il padrone della mediana. Decisivo, pochi dubbi. E infatti i compagni hanno iniziato a cercarlo costantemente.

Schiacciando sul tasto rewind nell’azione che ha portato al gol del vantaggio del Napoli, non può passare inosservato l’intervento di Hysaj. Preziosissimo in fase di copertura, ma soprattutto utilissimo in fase di spinta. Eccolo lì, quindi, preziosissimo in chiusura mentre il Milan prova a infilare il Napoli, anticipa il passaggio a tagliare la difesa e con due tocchi vede la proiezione offensiva di Zielinski. Anticipo perfetto e apertura geniale. Al resto ci hanno pensato il polacco e Politano, ma cosa sarebbe successo se Hysaj non avesse avuto i superpoteri per anticipare l’avversario, involarsi in campo aperto verso la porta del Milan e smistare il pallone al momento giusto.

Anticipo di Hysaj, strappo di Zielinski e gol di Politano. Questo è l'asse sul quale si costruisce la vittoria del Napoli a San Siro. E no, non si tratta dei soliti noti. Perché nella serata in cui Insigne conferma la sua leadership e Koulibaly ritorna sui suoi livelli difensivi, sono gli altri tre a prendersi la scena. Protagonista per davvero Politano, testa bassa e pedalare. Tanto prima o poi i risultati arrivano.