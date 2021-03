Addii di Hysaj e Maksi, il Napoli ha gli occhi in casa viola

A fine anno, come risaputo, ci saranno gli addii di Maksimovic e di Hysaj, per questo il Napoli è obbligato ad intervenire sul mercato per puntellare il reparto difensiva. Secondo le indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, gli azzurri seguono con interesse German Pezzella della Fiorentina. Occhio però alla concorrenza della Roma. Il difensore argentino capitano della Fiorentina, in scadenza nel 2022, sarà lasciato libero di decidere il suo futuro a giugno. Servirà però un’offerta di circa 15 milioni per convincere Rocco Commisso a cedere il giocatore.