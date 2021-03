UFFICIALE – Out per squalifica contro il Napoli Bruno Peres della Roma

Domenica prossima allo stadio Olimpico si giocherà il big-match tra la Roma e il Napoli, valevole per la decima di ritorno. Per i giallorossi non arriva una buona notizia per quanto riguarda il Giudice Sportivo, il laterale Bruno Peres subisce il cartellino giallo, era diffidato e salterà la sfida contro gli azzurri.

La Redazione