Stefano Pioli: “Il Napoli? Sfida complicata contro un’ottima squadra”

Il Milan questa sera affronterà il Napoli per l’ottava giornata di campionato allo stadio “Giuseppe Meazza”, fischio d’inizio ore 20,45. Ieri in conferenza stampa le parole del tecnico dei rossoneri Stefano Pioli. “Da Manchester sono usciti infortunati Romagnoli e Calabria e saranno in dubbio per la gara contro il Napoli. Dovrebbero esserci in campo Theo Hernandez e Calhanoglu, come Rebic. Gli azzurri? Sono una squadra che ci ha sempre messo in difficoltà, ottima compagine e per noi sarà un altro test importante. Ibrahimovic per noi è un faro, ma comunque abbiamo un gruppo davvero compatto. Tonali ha rifiatato e potrà giocare stasera. Gattuso? Qui a Milanello ha lavorato bene. Noi stasera dovremo muovere la palla velocemente e colpire al momento giusto, ci vorrà la giusta mentalità per fare risultato”.

La Redazione