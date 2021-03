SKY – Pioli: “Rigore più sì che no, ma dovevamo fare qualcosa di più”

“Abbiamo trovato un avversario forte e di qualità, però noi meritavamo qualcosa di più” – dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli a fine gara ai microfoni Sky. Poi aggiunge: “Tecnicamente non è stata di certo la nostra miglior partita e quando abbiamo subito il gol abbiamo sbagliato un passaggio a centrocampo, tra le altre cose in un momento in cui stavamo facendo abbastanza bene. Inutile dire che si tratta di un’occasione persa, anche se persa contro un avversario forte. Invece ora l’Inter ha preso ulteriore slancio. Il rigore direi più sì che no, riguardandolo mi pare che ci fosse. Peccato, per battere il Napoli dovevamo fare qualcosa di più”