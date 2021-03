Si sceglie la prudenza, la cicatrice di Lozano non è ancora consolidata

Si è scelta la prudenza. In molti avevano dato Lozano quantomeno in panchina nella sfida ai rossoneri a San Siro. La decisione del club e dello staff medico, invece, è stata un’altra. Il messicano non ha seguito i compagni a Milano. In merito alle condizioni fisiche de El Chucky il Corriere del Mezzogiorno, scrive: “Lozano, dopo due allenamenti in gruppo, sembrava pronto al rientro ma il Napoli ha scelto la linea della cautela. Il Chucky sta bene ma la cicatrice al bicipite femorale destro non si è ancora consolidata, quindi lo staff medico azzurro non vuole correre rischi. Il talento messicano avrà un’altra settimana per prepararsi al meglio e magari partire dal primo minuto contro la Roma”.