SERIE B FEMMINILE – Lazio Women’s-Cesena 2-2, prosegue il buon momento delle romagnole

In un fine settimana dove si sono giocate le partite di andata di semifinale di Coppa Italia femminile, la serie B ha visto ben tre gare di recupero. Successo esterno del Brescia a Perugia per 0-2, vittoria casalinga della Roma femminile per 1-0 contro il Tavagnacco e il pareggio tra la Lazio e il Cesena femminile. Le biancocelesti passano per due volte in vantaggio con le reti di Berarducci e Visentin, ma la squadra ospite riesce a rimontare per ben due volte con Costi e Montes de Oca.

Perugia-Brescia 0-2

Roma femminile-Tavagnacco 1-0

Lazio Women’s-Cesena femminile 2-2

A cura di Alessandro Sacco