SERIE B FEMMINILE – Arrivano ottime notizie da Roma per il Pomigliano

Domenica di riposo per la serie B femminile, anche se si sono giocate due dei tre recuperi di campionato. La Roma femminile conferma in questo 2021 di essere la bestia nera per le grandi. Dopo aver pareggiato contro la Riozzese Como, battuto il Pomigliano e il Ravenna, quest’oggi sconfigge il Tavagnacco. Per le giallorosse a segno Silvi nel finale. Successo esterno del Brescia di Trecani contro il Perugia. Alle ore 14,30 si giocherà la sfida Lazio Women-Cesena.

Perugia-Brescia 0-2

Roma femminile-Tavagnacco

Fonte: tuttocalciofemminile