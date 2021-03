SERIE A – Milan-Napoli 0-1, i top della squadra azzurra

Il Napoli, dopo il successo contro il Bologna, cerca il colpo a Milano e l’inizio di gara degli azzurri è promettente. Gli azzurri pressano il Milan, senza sbagliare nulla e sfiorano il vantaggio in due circostanze con Zielinski. La prima il polacco scivola, parata di Donnarumma, la seconda invece non calcia bene da ottima posizione. I padroni di casa faticano a creare occasioni da gol. Ad inizio ripresa arriva il vantaggio dei partenopei, Hysaj recupera palla, Zielinski serve Politano che batte Donnarumma. Il portiere rossonero, poi si supera sul tiro di Fabian Ruiz. Il Milan reagisce e va vicino al pareggio, colpo di testa di Rebic, parata di Ospina. Nel finale di gara Bakayoko rischia il rigore, ma Pasqua, dopo il controllo al VAR grazia il giocatore azzurro. Un successo che fa morale in vista del rush finale per la zona Champions dei partenopei. Ecco le pagelle della sfida del “Giuseppe Meazza”.

Top

Ospina 6,5 – La partita del portiere colombiano è stata attenta, sia con i piedi che nelle uscite a presa alta. Ottima parata su Rebic che respinge il colpo di testa del croato.

Koulibaly 7 – Se si esclude solo in un caso, dove si perde Leao, poi davvero impeccabile sul portoghese e poi vince i duelli in velocità e di testa. Sono le sue serate, alla Scala del calcio.

Maksimovic 7 – Il difensore serbo stasera aveva la gara per riscattare le ultime prestazioni. Non sbaglia una copertura, anche se gioca con un giallo che lo potrebbe condizionare. Ottima chiusura in extremis su Diaz.

Hysaj 7,5 – Il laterale albanese, gioca la miglior partita della stagione. Due scatti sulla zona di sinistra e vince anche nei duelli difensivi. Sua la palla recuperata dove nasce la rete di Politano.

Demme 7 – Il centrocampista tedesco si conferma il metronomo del centrocampo azzurro. Davvero tiene le redini della mediana con semplicità. Aveva il giallo, ma è stato perfetto.

Zielinski 6,5 – Il polacco prende mezzo voto in meno per il gol non segnato nel primo tempo, ma è sempre partecipe alla manovra. Suo l’assist per il gol decisivo di Politano.

Politano 7 – L’esterno d’attacco ha fatto molto bene la fase difensiva, impeccabile nella prima frazione e poi nella ripresa segna con freddezza in contropiede. Esce per una botta, ma è l’eroe del “Meazza”.

Insigne 6,5 – Il capitano stasera non segna, ma come sempre da una mano in difesa e cerca di incidere negli assist. Splendido il passaggio per Zielinski e nella ripresa corre come non mai per aiutare la squadra. Giocatore instancabile.

A cura di Alessandro Sacco