Serie A Cagliari-Juventus: 1-3, CR7 allontana le polemiche ed i dubbi con 3 goal che rilanciano la Juve.

Dopo l’eliminazione dalla Champions League la Juventus è attesa alla Sardegna Arena dal Cagliari. Pirlo ed i suoi sperano di ritrovare in campionato le soddisfazioni che la massima competizione europea anche quest’anno gli ha negato. Dovranno però superare l’ostacolo Cagliari che con l’arrivo in panchina di Semplici ha ottenuto 7 punti che l’hanno rilanciato nella lotta per la salvezza. I bianconeri schierano per la prima volta dal primo minuto contemporaneamente Kulusevski, Chiesa, Ronaldo e Morata.

Ronaldo dopo le polemiche che l’hanno coinvolto sblocca subito la gara al 10° con un perentorio stacco di testa. Al 22° Morata tira debolmente e vanifica un ottimo assist di Chiesa. Raddoppio che arriva al 25° sempre con Ronaldo che trasforma un calcio di rigore. CR7 imperversa sulla gara ed al 32° fà tripletta con un diagonale che non dà scampo a Cragno. Si chiude il primo tempo dove la risposta della Juve e di CR7 non si sono fatti attendere. Il secondo temo inizia con il Cagliari che cerca di riaprire la gara ed al 60° minuto Simeone accorcia le distanze. I minuti passano senza grossi sussulti , la Juve gestisce il risultato ed ottiene una vittoria che mantiene inalterato il distacco dalla capolista Inter.

CAGLIARI-JUVENTUS 1-3

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli (69′ Klavan), Godin, Rugani (40′ Gaston Pereiro); Zappa (69′ Asamoah), Marin, Duncan (80′ Deiola), Nainggolan, Nandez; Simeone (80′ Cerri), Joao Pedro. All. Semplici.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado (83′ Frabotta), De Ligt, Chiellini (70′ Bonucci), Alex Sandro (34′ Bernardeschi); Kulusevski, Danilo, Rabiot, Chiesa (83′ Arthur); Morata (70′ McKennie), Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

10′, 25′ rig., 32′ Cristiano Ronaldo (J), 61′ Simeone (C)

A cura di DAVIDE D’ANGELO