Serie A – Bologna-Sampdoria: la Samp gioca, il Bologna vince!

Allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Bologna e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato e cronaca partita.

BOLOGNA (1-4-2-3-1): Skorupski, Tomiyasu (90′ De Silvestri), Danilo L., Soumaoro, Dijks, Svanberg (84′ Poli), Schouten (69′ Dominguez), Skov Olsen (84′ Orsolini), Soriano, Barrow, Palacio (69′ Sansone).

A disposizione: Da Costa, Hickey, Medel, Mbaye, Antov, Baldursson, Vignato.

ALL.: Mihajlovic.

SAMPDORIA (1-4-4-2): Audero, Bereszynski, A. Ferrari (72′ Leris), Yoshida, Augello, Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto (69′ Ramirez), Damsgaard (69′ Gabbiadini), Quagliarella.

A disposizione: Ravaglia, Avogadri, Silva, Verre, Keita, Askildsen, Regini, La Gumina, Tonelli.

ALL.: Ranieri.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Guardalinee: Bresmes e Miele.

Quarto uomo: Mariani.

Var: Banti. Avar: Meli.

Ammoniti: Palacio (B), Ferrari (S), Skov Olsen (B), Ramirez (S)

Goal: 28′ – 41′ Barrow (B), 37′ Quagliarella (S), 70′ Soriano (B)

Primo Tempo:

Quagliarella al tiro, dopo una cinquantina di secondi ci prova il capitano della Samp, destro respinto in area da Danilo. Clamoroso errore di Schouten in impostazione, pallone regalato a Thorsby che piazza il destro: Skorupski è battuto ma lo salva il palo. Iniziativa personale di Damsgaard, al 10′, fermato da Skov Olsen, danesi che si conoscono bene dai tempi nel Nordsjaelland. Solo chance per laSampdoria fino al 23′,in questa prima metà di tempo, ma il Bologna sta alzando il proprio baricentro. Goal del Bologna con Barrow al 28′, colpo di testa vincente approfittando della marcatura distratta di Bereszynski, ma il merito dell’1-0 va a Palacio che scappa sulla destra e mette un cross perfetto per il compagno.

Augello scappa sulla sinistra e crossa all’altezza della trequarti, pallone interessante per l’inserimento di Quagliarella che segna al 37 il pareggio, anticipa Danilo e al volo batte Skorupski. Barrow porta in vantaggio al 41′, irresistibile palla al piede e favorito anche da un rimpallo: pulito l’invito per Svanberg, destro piazzato dove Audero non può arrivare. Finisce qui il primo tempo, con il vantaggio del Bologna.

Secondo Tempo:

Damsgaard con una conclusione dalla distanza, al 53′, pericolosissimo col destro; la traiettoria a uscire non va lontana dalla porta di Skorupski. Tanta intensità e qualche errore di troppo al 60′, Samporia alla ricerca del 2-2, attenzione al Bologna in ripartenza. Audero salva i suoi al 61′, doppio intervento del portiere blucerchiato che ferma prima Palacio e poi Skov Olsen, che gli calcia addosso sulla ribattuta. Al 69′ due cambi per parte, per smuovere un po’.

Ripartenza perfetta del Bologna condotta da Svanberg, imprendibile palla al piede e delizioso nell’assist per Soriano che aumenta il vantaggio del Bologna al 70′ con tocco vincente sull’uscita di Audero e 3-1 del Bologna. Svanberg vicino al poker al 75′, provvidenziale il salvataggio di Bereszynski che s’immola sulla linea. L’esterno rossoblù, Sansone al 76′, sfrutta l’indecisione di Bereszynski e scappa sul filo del fuorigioco. In corso il check del Var che conferma la decisione di Irrati, goal annullato. All’89’ finale intenso della Sampdoria che cerca di riaprire il match, ma sono solo 4′ di recupero. Tiro di Sansone centrale, Audero coi pugni gli nega il poker. La partita finisce ed il Bologna si porta ad 1 punto proprio dalla Sampdoria a centro classifica.



A cura di Antonio Pisciotta