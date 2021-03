Occhio ai cartellini gialli: il Napoli “vince” 5 a 4 contro la Roma

Il Napoli, in una settimana che deciderà il destino per la Champions, giocherà per ben tre volte in trasferta. Domenica si inizierà al “Meazza” contro il Milan, infine la Roma. Per gli azzurri, non solo tre partite insidiose, ma ci sono anche ben 5 diffidati. Di Lorenzo, Koulibaly, Mario Rui, Demme e Lozano. Per i giallorossi i diffidati sono 4: Bruno Peres, Villar, Cristante e Ibanez

Diffidati

Roma – Bruno Peres, Villar, Cristante e Ibanez

Napoli – Di Lorenzo, Koulibaly, Mario Rui, Demme e Lozano

Fonte: CdS