Martino, giornalista: “Aspettiamoci un Napoli diverso rispetto all’andata”

Su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carmine Martino, ecco le sue parole: “E’ un peccato che il Napoli abbia perso Rrahmani per le prossime partite, ha avuto un debutto un po’ sfortunato ma si è ripreso alla grande. E’ stato protagonista di grandi prestazioni. E’ un soldatino che fa il suo compito senza strafare. E’ puntuale. Andava benissimo per il Napoli di Gattuso. Aspettiamoci un Napoli diverso rispetto alla gara d’andata con il Milan. Al Milan sta girando tutto bene. In un ambiente sano, sereno, tranquillo, dove non ci sono discussioni e non si guarda al futuro, si ottengono dei buoni risultati, come è successo al Milan. Vorrei un Napoli guardingo, corto, pronto alle ripartenze. Io penso che giocherà Osimhen, ma non mi meraviglierei se dovesse succedere il contrario”.