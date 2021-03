LIVE SERIE A – Milan-Napoli, formazioni ufficiali

Premere f5 per gli aggiornamenti

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao A disp. Donnarumma A., Tatarusanu, Kalulu, Kjaer, Diaz, Hauge, Meitè, Salaemekers, Rebic All. Pioli

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne A disp. Meret, Contini, Mario Rui, Zedadka, Costanzo, Emas, Lobotka, Bakayoko, Osimhen, Cioffi All. Gattuso

Arbitro: Pasqua; Ass1: Costanzo; Ass2: Vecchi; IV: Abisso; VAR: Mazzoleni; AVAR: Paganessi

18,30 – Per Pioli non sarà facile la sfida contro il Napoli, soprattutto per l’infermeria in difesa. Oltre a Calabria e Romagnoli, non convocati per la gara contro gli azzurri, ci sono problemi anche per Kjaer. Il danese partirà dalla panchina, al suo posto il giovane Gabbia.

Questa sera si giocherà Milan-Napoli, allo stadio “Giuseppe Meazza”, il cielo in occasione della gara, sarà sereno, quindi niente pioggia per una sfida che si preannuncia interessante.

Questa sera allo stadio “Giuseppe Meazza”, fischio d’inizio ore 20,45, si giocherà il big-match tra il Milan e il Napoli, valevole per l’ottava di campionato. I rossoneri cercheranno di bissare dell’andata, ma dovranno fare la conta con i vari infortunati. Non faranno parte della sfida per infortunio: Calabria, Romagnoli, Bennancer, Ibrahimovic e Mandzukic. In casa azzurra, saranno assenti per infortunio: Rrahamani, Manolas, Lozano e Petagna, invece c’è voglia di conferme dopo il successo contro il Bologna, gara insomma con spunti interessanti. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

