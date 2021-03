Lega, la risposta non scritta: “Tutto nel rispetto dello Statuto”

Nuovamente polemiche in merito a Juventus/Napoli. La decisione di rimandare ancora la gara, stavolta al 7 di aprile, da parte della Lega a riscaldato gli animi. La Roma si è lamentata in maniera ufficiale, le altre squadre, tra le quali Milan ed Inter, non si può dire che l’abbiano apprezzata.

Il Mattino scrive: Negli ambienti della Lega, in risposta a quanto scritto dalla Roma nella lunga lettera, si fa notare che tutto è stato fatto nel rispetto dello statuto regolamentare. Sempre secondo lo statuto, non sarebbero ammessi ricorsi sulla formulazione del calendario. Anche nello scorso campionato in occasione di Lazio-Verona le due società si erano accordate per giocare non nella prima data utile ma in un’altra concordata e sottoposta alla Lega.