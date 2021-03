Insigne e Donarumma con uno stesso “problema”, il contratto in scadenza

I due grandi protagonisti di Napoli e Milan in questa stagione, a conti fatti finora quelli più determinanti per la continuità di prestazioni e per l’apporto spesso decisivo e con lo stesso numero di presenze, 35. Insigne con 13 gol è il bomber azzurro in campionato, reduce dalla rete al Sassuolo e dalla doppietta al Bologna: a quota 103 con la maglia del Napoli, a una sola rete da Cavani nella classifica generale dei bomber azzurri. Donnarumma ha messo il suo marchio decisivo con parate importanti in tante vittorie del Milan di Pioli. Due elementi chiave di Napoli e Milan: Lorenzo ha il contratto in scadenza nel 2022 e a fine stagione verrà intavolato il discorso sul rinnovo, Donnarumma è in scadenza a giugno 2021 e per lui i tempi per mettere a punto il prolungamento dell’intesa sono più stretti. Ma ora più che mai per tutti e due la testa è sul campo e su quest’avvincente finale di stagione: il Napoli insegue un posto in Champions League, il Milan spera ancora di poter dire la sua nella lotta per lo scudetto ed è impegnato in Europa League con il ritorno degli ottavi di giovedì contro il Manchester United dopo l’ottimo pareggio (1-1) nella gara d’andata all’Old Trafford. Un anno cominciato benissimo per tutti e due: Lorenzo con otto gol è l’italiano che finora ha realizzato più gol in serie A, il nuovo anno lo ha cominciato nel migliore dei modi. Rendimento al top nel 2021 anche per Donnarumma. R. Ventre (Il Mattino)