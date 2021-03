In Nazionale, Insigne ha anticipato di alcuni anni l’esordio rispetto a Gigio

Il portiere del Milan esordì nell’amichevole di Bari a settembre 2016 contro la Francia, era l’Italia di Ventura. Insigne esordì qualche anno prima, nel 2012, nel match di qualificazioni europee a Modena contro Malta e lo fece esordire Prandelli. Il legame tra i due in Nazionale si è consolidato giorno dopo giorno, Lorenzo e Gigio trasferiscono la loro allegria nel gruppo azzurro di Roberto Mancini: durante un trasferimento in treno della Nazionale a novembre scorso si esibirono cantando “Annarè” di Gigi D’Alessio. Si ritroveranno con l’Italia tra una settimana: Insigne e Donnarumma saranno convocati dal ct azzurro per gli impegni di fine marzo di qualificazioni mondiali della Nazionale contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Poi il grande appuntamento sarà a giugno per gli Europei con l’esordio degli azzurri in programma all’Olimpico contro la Turchia. Ma ora c’è Milan-Napoli l’attaccante di Frattamaggiore e il portierone di Castellammare sono pronti alla sfida. R. Ventre (Il Mattino)