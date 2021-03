Gattuso ha scelto i due “sgobboni” di centrocampo nella formazione anti Milan

Rivederli insieme, in campo, tutti e due, dall’inizio è ancora solo nelle fantasie. Mertens più Osimhen magari sarà solo un assaggio nel finale di gara, ma nel frattempo vanno gustati uno alla volta. Per Gattuso, dunque, va fatta una scelta. E per stasera i giochi sono fatti: parte il belga, come falso nove o vero nove, fate voi. In ogni caso, punta centrale. Il dilemma, dunque, è risolto. Mertens sta bene, quindi tocca a lui. Poi chiaro se le cose dovessero andare di traverso, quei due là possono coabitare anche dentro uno scantinato. Insomma, tocca a Dries, contro il Milan con cui non è che abbia chissà che numeri straordinari: dei suoi 131 gol in azzurro, appena tre sono stati realizzati ai rossoneri. E mai a Milano. In ogni caso, contro il Milan Ringhio non vuol concedere alla suggestione più spazio di quanto sia opportuno: gli preme l’equilibrio al tecnico azzurro perché conosce quanto siano terribili i rossoneri di Pioli.Mertens dà maggiore garanzie, in questo momento. E nella battaglia che si aspetta di affrontare, è preoccupato di coprire gli spazi, insomma di attaccare in tanti ma anche di tornare a difendere senza amnesie, disattenzione, regali. E allora nella distribuzione dei pesi, spazio a Fabian e Demme a centrocampo, con compiti da sgobboni e non solo di costruzione. E Bakayoko scivola in panchina. Oggi la partita ha tutta la faccia di un bivio determinante, c’è poco da fare: una vittoria consentirebbe a Gattuso di raddrizzare definitivamente la barca, sballottata dal tempestoso clima di queste ultime settimane e dai tantissimi infortunati e puntare mari più sereni. P. Taormina (Il Mattino)