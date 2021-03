[Formazioni] Milan-Napoli, difesa rimaneggiata per Pioli. Gattuso ha scelto il duo di centrocampo

Questa sera allo stadio “Giuseppe Meazza” il Milan affronterà il Napoli per l’ottava giornata del girone di ritorno di campionato. Il tecnico dei rossoneri Pioli dovrà fare a meno, almeno dall’inizio di Calabria e Romagnoli, oltre che agli infortunati Bennancer, Ibrahimovic e Mandzukic. In compenso recupera Calhanoglu e Rebic in extremis, con il turco in vantaggio, ai lati Castillejo e Krunic, in attacco spazio a Leao. Per Gattuso invece il duo di centrocampo sarà composto da Demme e Fabian Ruiz. In attacco Mertens la dovrebbe spuntare su Osimhen.

Fonte: Corriere dello Sport