Fonseca e i social della Roma indignati dal rinvio di Juventus-Napoli

Il rinvio al 7 Aprile di Juventus-Napoli, certamente non hanno fatto piacere alla Roma e ai social, dove ieri si sono scatenati nel chiedere il posticipo della sfida contro gli azzurri. La squadra di Fonseca oggi giocherà a Parma, a seguire in trasferta in Ucraina contro lo Shakhtar e poi domenica contro la squadra partenopea. Il tecnico della Roma: “Non posso giudicare la vicenda, perchè non la conosco a fondo. Però vorrei capire i motivi del rinvio, ma è chiaro che se fossi in Gattuso sarei contento nel non giocare la gara mercoledì, perchè due gare sono meglio di tre in una settimana”. I tifosi giallorossi si sono scatenati sui canali social chiedendo il rinvio della gara contro il Napoli e c’è una lettera della Roma alla Lega calcio. “Vi chiediamo di renderci edotti delle idonee motivazioni di interesse sportivo che, come noto, devono essere alla base della vostra disposizione di rinvio in deroga. Allo stato, infatti, essa è del tutto priva di adeguata giustificazione salvo quella implicita di favorire il calendario della SSC Napoli che avrebbe dovuto incontrare la scrivente società la successiva domenica 21 marzo“.

Fonte: CdS