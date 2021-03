Faouzi Ghoulam sta già cominciando a preparare il suo rientro

Il Napoli potrà di nuovo riavere Fahouzi Ghoulam, tra più di cinque mesi. La quarta operazione al ginocchio negli ultimi 4 anni, davvero incredibile la sfortuna che ha colpito il terzino sinistro. Il giocatore franco-algerino è rimasto a Villa Stuart fino a giovedì, poi è rientrato in città venerdì e da ieri è a casa dove comincerà la fase riabilitativa per il ritorno in campo. Ghoulam ha ricevuto in questi giorni frasi di conforto da parte dei compagni di squadra, del mister e del club azzurro. Adesso ricomincia di nuovo il percorso per tornare presto sul terreno di gioco, ma questo è un calvario davvero infinito.

A. Giordano (Cds)