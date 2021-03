Dybala, l’obiettivo è il rientro per il derby, quindi, anche per il Napoli!

Una stagione complicata quella di Paulo Dybala, disseminata di infortuni che lo hanno tenuto ai box, tanto che, fino a questo momento è riuscito a collezionare soltanto 16 presenze, di cui 10 da titolare, e 3 gol. Il problema al ginocchio sinistro lo tiene ancora ai margini, come confermato dallo stesso Andrea Pirlo in conferenza stampa: “Speriamo di averlo dopo la sosta”. Da una ventina di giorni l’attaccante argentino sta svolgendo delle terapie nuove e nei prossimi giorni dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo per verificare i suoi progressi. Il 3 aprile, in occasione del derby contro il Torino, potrebbe tornare in campo. Di conseguenza potrebbe essere a disposizione per l’attesissimo recupero con il Napoli. A riportarlo è il Corriere dello Sport.