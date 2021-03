De Laurentiis contro la sua volontà potrebbe essere allo stadio per Milan/Napoli

Gattuso non ha nascosto a De Laurentiis la sua soddisfazione per aver evitato la trasferta di mercoledì in casa della Juventus. Una piccola vittoria nel Palazzo per il club azzurro, perché mica è vero che la logica trionfa sempre. In ogni caso, Gattuso è abituato a vivere davvero alla giornata. E ora c’è il Milan e il suo ritorno nello stadio dove ha vinto tutto quello che c’era da vincere. Impossibile non essere emozionato nella sua prima volta da avversario dei rossoneri nel caro Meazza. La gara dell’andata e il gomito di Ibrahimovic su Koulibaly, in ogni caso, gli stanno ancora sullo stomaco. E vuole cancellare quel ricordo con una vittoria. Contrariamente a quello che si pensava, potrebbe non esserci De Laurentiis: il problema è legato agli orari dell’aeroporto di Ciampino che gli impedirebbero di arrivare a Roma presto lunedì mattina. Deciderà in mattinata.Ma anche nelle ultime ore ci sono stati degli scambi di messaggi tra il presidente con Gattuso e Giuntoli per avere aggiornamenti sulle condizioni di Lozano, Osimhen e così via. Gattuso ha mostrato alla sua squadra tutta la sua voglia. È convinto che con il Milan verrà fuori una buona prestazione. Ha lavorato per la prima volta da ottobre secondo la “settimana tipo” al contrario dei rossoneri che invece sono reduci dall’andata degli ottavi di Europa League a Manchester. Insomma, è un bivio della verità anche sotto questo aspetto: perché si può capire finalmente se non giocare durante la settimana è un vantaggio oppure no. Non c’è bisogno di attendere i posteri, per avere l’ardua sentenza. Basta il 90’ di Milan-Napoli. P. Taormina (Il Mattino)