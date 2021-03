Da Manolas a Lozano, ecco quando ritorneranno in campo

Una stagione per il Napoli davvero difficile, non solo per i risultati e le prestazioni, ma anche per gli infortuni che hanno colpito la squadra di Gattuso. Per il match di Milano non sono stati convocati: Rrahmani, Manolas, Lozano e Petagna, tutti per infortunio. Per il difensore del Kosovo due le settimane di stop, probabile il rientro per il match interno contro il Crotone, così come per l’attaccante ex Spal e Atalanta. Per Manolas e Lozano invece riposo a scopo precauzionale, saranno pronti per la trasferta dell’Olimpico contro la Roma.

Fonte: Gazzetta dello Sport