COPPA ITALIA FEMMINILE – Inter-A.c. Milan 2-1, il derby alla squadra nerazzurra

Periodo no per l’A.c. Milan, dopo aver perso con un netto 4-0 contro la Juventus in campionato, quest’oggi perde per 2-1, il derby d’andata contro l’Inter. Le ragazze di Sorbi partono con personalità e passano su rigore con Marinelli, dopo che il portiere rossonero aveva respinto il primo tiro di Rincon. dopo pochi minuti arriva il 2-0, tiro imparabile da parte di Moller. Il derby però si riapre per la squadra di Ganz con il tocco sotto da pochi passi da parte di Valentina Giacinti. Risultato che tiene aperto il match di ritorno, ma l’Inter si riscatta dopo il pari casalingo contro il Napoli femminile.

La Redazione