Avversario Napoli – Un altro problema in difesa per Pioli

Per il Milan stasera, dopo il successo dell’Inter, è ancora più importante la sfida interna contro il Napoli dell’ex Gattuso. Tuttavia i problemi di formazione per Pioli continuano ad esserci, soprattutto in difesa. Oltre a Calabria e Romagnoli, non convocati per la gara contro gli azzurri, ci sono problemi anche per Kjaer. Il danese partirà dalla panchina, al suo posto il giovane Gabbia.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao. All.: Pioli.

Fonte: gianlucadimarzio.com