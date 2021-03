Atletico, saluta Saúl Ñíguez: il sostituto è un centrocampista azzurro

Fabian Ruiz è “ricercato” soprattutto in patria. Sembra davvero che lo si rivoglia portare a casa. Ora c’è un rumors non proprio improbabile. Pare sempre più vicino l’addio di Saúl Ñíguez all’Atletico Madrid di Diego Simeone. Il talentuoso centrocampista spagnolo lascerà la capitale a fine anno – sembra avere un’offerta importante dal Bayern Monaco in Germania – e a Madrid sono già partiti i casting per l’eventuale erede da regalare al club attualmente primo in classifica. E, la dirigenza spagnola, in cima all’ elenco pare abbia messo anche il nome del centrocampista del Napoli. Nome, tra le altre cose, sulle agende di svariati club i n giro per l’Europa. Fabian – su cui restano tante le attenzioni anche di Real Madrid e Barcellona in Liga – è valutato dal club azzurro almeno 50-60 milioni, una cifra che l’Atletico potrebbe essere disposto a pagare per rimpiazzare il partente Saúl.

