Ultime Milan – In vista del Napoli, notizie alterne dall’infermeria per Pioli

In un periodo dove gli impegni non mancano tra Italia e sfide internazionali, il Milan ieri ha ripreso gli allenamenti, dopo il pari di Manchester, in vista del posticipo di domani sera contro il Napoli. Le buone notizie per Stefano Pioli arrivano dai recuperi di Theo Hernandez e Calhanoglu, entrambi che si sono allenati con il gruppo. Invece hanno svolto lavoro differenziato: Romagnoli, Calabria, Bennancer, Rebic, Ibrahimovic e Mandzukic. Per gli ultimi due, come per l’ex Empoli (Bennancer), difficile esserci contro gli azzurri, oggi decisivo il test per gli altri, per poterli inserire nella lista dei convocati.

Fonte: Antonio Vitale CdS