UFFICIALE – I convocati del Napoli, out in quattro per la sfida di Milano

Il Napoli è in partenza, destinazione Milano, dove gli azzurri affronteranno il Milan, per la sfida del “Giuseppe Meazza”, fischio d’inizio ore 20,45. Per la gara contro i rossoneri out in 4: Rrahamani, Manolas, Petagna e Lozano.

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Cioffi (maglia 58), Zedadka (maglia 3), Costanzo (maglia 38)

Fonte: sscnapoli.it