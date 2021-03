SKY – Resteranno a Napoli, scopo precauzionale, Lozano e Manolas

Manca solo l’ufficialità dei convocati, ma il Napoli rischia di non poter contare, oltre a Rrahamani, anche su Manolas e Lozano. Il difensore greco oggi si è allenato a parte, quindi non al top della condizione fisica. Il messicano invece si è allenato con il gruppo ieri e oggi, ma a scopo precauzionale dovrebbe restare a Napoli. Quindi in difesa scelte obbligate per Gattuso con Koulibaly e Maksimovic, come riporta il collega di Sky Massimo Ugolini.

Fonte: sigonfialarete.com