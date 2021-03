Serie A/Genoa-Udinese 1-1: Nel finale rossoblù sfiorano la vittoria

GENOA-UDINESE

Il Genoa vuole tornare ala vittoria che manca dalla vittoria contro il Napoli di inizio Febbraio, i tre punti sarebbero fondamentali in classifica nella lotta salvezza, ma al Ferraris arriva l’Udinese che è in una posizione tranquilla di classifica e in un ottimo momento di forma.

PRIMO TEMPO

All’8 subito Genoa in vantaggio. Cross di Strootman dalla sinistra, controllo in area e girata vincente del macedone nel cuore d’area di rigore. 1.0! Al 19′ l’arbitro Camplone annulla un gol all’Udinese per fuorigioco di Llorente. Al 28′ Pereyra steso in area da Criscito, nessun dubbio rigore per i friulani. Dal dischetto si presenta il capitano De Paul che batte Perin e fa 1-1. Al 39′ l’Udinese sfiora il vantaggio, cross in mezzo per il colpo di testa di Llorente, che con un incornata chiama Perin al grande intervento in presa plastica.All’intervallo è 1-1.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa gara meno emozionante con poche occasioni nitide e più fisica. Al 54’ci prova Pereyra ma il tiro è respinto dalla difesa Genoana. Al 55′ dall’angolo battuto da De Paul stacca più alto di tutti De Maio ma il pallone è di poco alto sulla traversa. Al 68′ tiro fuori area di Stryger Larsen ma è bravo Perin a non farsi sorprendere. Nel finale Genoa pericoloso, sfiora due volte il gol. Prima Zaijc che su un azione straordinaria calcia da posizione favorevole manda a lato di poco, poi Berhami su una bella azione in profondità calcia da posizione difficile e centra la parte alta dell’incrocio. Finale 1-1.

TABELLINO

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman(82’Berhami), Badelj, Zajc, Czyborra; Shomurodov, Pandev(70’Scamacca). All.: Ballardini.

A disposizione: Marchetti, Paleari, Zapata, Goldaniga, Scamacca, Behrami, Portanova, Ghiglione, Melegoni, Onguenè, Pjaca, Rovella.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan(64’Makengo), Stryger Larsen; Pereyra, Llorente(81’Nestorovski). All.: Gotti.

A disposizione: Scuffet, Gasparini, Makengo, Okaka, Bonifazi, Braaf, Micin, Nestorovski, Forestieri, Zeegelaar.

STADIO: Ferraris, Genoa.

ARBITRI: Camplone, Assistenti: Longo – Bercigli, IV° Uomo: Manganiello, Var: Massa, Avar: Alassio.

RETI:8’Pandev (G), 30′ rig. De Paul (U)

NOTE: Pandev(G), Criscito(G), Badelj(G)

Rec.+2, +3.

A cura di Antonio Bisesti