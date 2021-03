Serie A 27 °giornata, Sassuolo – Verona :Emiliani vittoriosi in una gara ricca di gol!

Serie A 27 °giornata, Sassuolo – Verona :

Avvio super per il Sassuolo che trova dopo pochi minuti la rete del vantaggio. Defrel serve Locatelli, che da fuori area la piazza battendo Silvestri. Gli ospiti si fanno vedere avanti con un colpo di testa di Barak, ma Consigli è attento e manda in angolo. Pochi minuti dopo scena analoga ma a parti invertite. Caputo di testa prova a superare il numero uno gialloblu, ma questi con un grande intervento manda il pallone in corner. Ci prova anche Berardi a trovare il raddoppio, ma il suo tiro esce davvero di un soffio. Sul finire del primo tempo gli uomini di Juric trovano la rete del pari. Lazovic si fa largo e manda il pallone sulla sinistra. Ad inizio ripresa gli emiliani trovano nuovamente il vantaggio. Djuricic sfrutta a suo favore un rimpallo mandando il pallone, rasoterra, in rete. Ancora neroverdi pericolosi con un calcio di punizione di Berardi, che impegna Silvestri il quale manda fuori il pallone. Ma sono gli ospiti a trovare la rete, quella del pari,con Di Marco, che aggancia bene il cross e manda la palla bassa e al centro. Dura poco la gioia perché i ragazzi di De Zerbi si riportano nuovamente in vantaggio. Traore sfrutta il rimpallo dentro l ‘area e batte il pallone in rete. Il Sassuolo gestisce il vantaggio e dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio.

Tabellino

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari G., Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli (84′ Maxime Lopez); Berardi, Defrel (67′ Traoré), Djuricic (67′ Marlon); Caputo. All. De Zerbi



VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani (67′ Bessa), Gunter (55′ Dawidowicz), Ceccherini; Faraoni (46′ Dimarco), Tameze (55′ Sturaro), Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni (84′ Salcedo); Lasagna. All. Juric

Ammoniti: Faraoni (V), Djuricic (S), Magnani (V), Locatelli (S)

Reti :4′ Locatelli (S), 43′ Lazovic (V), 51′ Djuricic (S), 79′ Dimarco (V), 81′ Traoré (S)