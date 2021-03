Rita Guarino (all. Juventus): “L’A.s. Roma ha meritato. Reagiremo con il lavoro”

Dopo due anni la Juventus viene sconfitta in Italia, dopo il Sassuolo, è il turno dell’A.s. Roma, oggi nella gara d’andata di Coppa Italia per la semifinale. A fine gara le parole del mister delle bianconere Rita Guarino. “Partiamo col dire che l’A.s. Roma ha meritato di vincere, giocando bene ed ha portato il risultato pieno. Noi non siamo stati in grado di giocare come al solito a giocare con tranquillità e contro le giallorosse lo dovevamo fare nell’arco dei novanta minuti. Adesso cerchiamo di capire come stanno le infortunate, cercando di avere un quadro più preciso nei prossimi giorni. Nel frattempo dovremo reagire con il lavoro e allenarci con più intensità nei prossimi giorni”.

Fonte: tuttocalciofemminile.com