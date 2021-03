Retroscena – Il motivo del rinvio della sfida Juventus-Napoli

Il Napoli avrebbe dovuto in una settimana giocare ben tre trasferte: domani al “Giuseppe Meazza” contro il Milan, poi mercoledì a Torino contro la Juventus e infine all’Olimpico contro la Roma. Ieri sera la Lega calcio ha deciso che la sfida dell’Allianz Stadium si giocherà il 7 Aprile, ovvero dopo Pasqua. E’ stata scelta delle due società visto il calendario pressante, si è preferito rinviarla ai primi di Aprile. Tra l’altro mercoledì era ricco di gare, il recupero Torino-Sassuolo e poi la Champions League. Si è presa la scelta più saggia, per il club azzurro che così potrà preparare al meglio le prossime sfide e per i bianconeri per tentare la scalata alla rimonta scudetto. Prima o poi metteranno il pallone al centro del campo, Juventus-Napoli, forse stavolta c’è una data definitiva.